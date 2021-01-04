В Турции произошла трагедия с украинкой, Кристиной Новицкой, родных не устраивает версия правоохранителей

Известно, что 30-летняя красотка из Украины работала преподавателем танцев одном из торговых центров в Бодруме и переводчицей с турецкого языка. Близкие люди описывают Новицкую, как очень жизнерадостную девушку.

О том, что с Кристиной что-то неладное стала сразу подозревать мать, ведь она не могла связаться с дочерью по телефону, пишет Обозреватель. Второго января женщина попросила соседей, узнать все ли в порядке. Те отправились к Новицкой домой, однако им никто не открыл, тогда они вызвали полицию.

Правоохранители обнаружили яркую блондинку сидящей на стуле посреди комнаты. К рукам были прикованы наручники, а на голове - полиэтиленовый мусорный пакет. В комнате нашли шарф, веревки и древесный уголь.

Примечательно, что дверь была заперта изнутри, а ключ торчал из замочной скважины. Окна были также закрыты, а следов борьбы никто не обнаружил.

Сейчас тело Кристины находится в Институте с удмедэкспертизы , а родные планируют в скором времени забрать ее тело. Правоохранители ведут следствие, намекая на самоубийство.

Друзья и знакомые не верят в версию суицида. По их словам, она не любила распространяться о личной жизни, но по натуре Кристина была приятным отзывчивым и неконфликтным человеком.

Тем временем в турецких СМИ сообщают, что Новицкая была в депрессии. Из-за пандемия девушка лишилась работы, а следовательно, и средств к существованию. Все эти месяцы Кристина якобы находилась в изоляции и принимала антидепрессанты.

Однако знакомая отмечает, что у девушки есть родные в Киеве, если бы она осталась без работы, то вернулась домой. Приятельница считает, что такой версией гибели Новицкой хотят прикрыть кого-то важного.

В полиции же утверждают, что камеры наблюдения не зафиксировали вокруг дома девушки никого подозрительного.

Пресс-секретарь МИД Олег Николенко заявил, что дело находится на особом контроле консульства Украины в Анталии.

"Дипломаты уже установили контакты с турецкими правоохранительными органами, которые проводят расследование и родными погибшей. Украинское консульство начало комплекс мероприятий для подготовки репатриации тела".

Напомним, трагедия произошла с молодой красоткой-украинкой на курорте в Турции: «Нашли с пакетом на голове»

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