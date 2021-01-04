66-річний співак Борис Мойсеєв, який кілька років тому пережив інсульт, хоче якомога швидше виїхати з Росії

Про це розповів його директор Сергій Горох, передає «Співрозмовник».

За словами Гороха, Моїсеєв чекає відкриття кордонів, щоб вилетіти в Юрмалу, де у нього є нерухомість. Крім цього, артист хоче відвідати Майамі (штат Флорида, США), щоб возз'єднатися з дорогою для нього людиною, успішною підприємницею Адель Тодд.

"Борис сподівається, що його пустять в улюблену Юрмалу, де у нього є власна квартира. Не виключено, що Моїсеєв побуває і в Майамі — улюбленому місці російських зірок. Колишня кохана артиста-бізнесвумен Адель Тодд-чекає його в Америці з нетерпінням. Разом вони довго гуляють уздовж океану і навіть займаються йогою", - розповів представник артиста.

Концертний директор стверджує, що зараз Моїсеєв знаходиться в хорошому стані, практично повністю відновившись після навалилися на нього недуг.

Також він опублікував фото Моїсеєва.

"Це фото краще!!! Спасибі за переживання!!! Я живий і щасливий!!!",- підписано фото.

У той же час ЗМІ пишуть, що сусіди Моїсеєва перестали його зустрічати у дворі, тоді як раніше він любив гуляти біля будинку.

Нагадаємо, нещодавно в мережі з'явилося чорно-біле фото Моїсеєва, яке стривожило його шанувальників.

"Рівно 10 років тому життя Бориса Моїсеєва змінилося до і після...» - сказано в підписі до фото.

"Борисе Михайловичу, не плутайте нас 🙏 🏻 дуже Вас любимо❤️❤️❤️", «Господи....так злякалася від цього чорно-білого фото...💔 Здоров'я Борису і довгих років життя..🙏 ❤ ️ 💝 😘 ",- коментували знімок шанувальники артиста.

Як відомо, Борис Моїсеєв у грудні 2010 року переніс інсульт, після якого так і не зміг повністю відновитися — у 66-річного артиста паралізовані верхня губа і ліва рука, утруднена мова.

У вересні 2020 року близькі артиста повідомили, що його стан погіршився.

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