66-летний певец Борис Моисеев, который несколько лет назад пережил инсульт, хочет как можно скорее уехать из России

Об этом рассказал его директор Сергей Горох, передает «Собеседник».

По словам Гороха, Моисеев ждет открытия границ, чтобы вылететь в Юрмалу, где у него есть недвижимость. Помимо этого, артист хочет посетить Майами (штат Флорида, США), чтобы воссоединиться с дорогим для него человеком, успешной предпринимательницей Адель Тодд.

«Борис надеется, что его пустят в любимую Юрмалу, где у него есть собственная квартира. Не исключено, что Моисеев побывает и в Майами — излюбленном месте российских звезд. Бывшая возлюбленная артиста — бизнесвумен Адель Тодд — ждет его в Америке с нетерпением. Вместе они долго гуляют вдоль океана и даже занимаются йогой», — рассказал представитель артиста.

Концертный директор утверждает, что сейчас Моисеев находится в хорошем состоянии, практически полностью восстановившись после навалившихся на него недугов.

Также он опубликовл фото Моисеева.

"Это фото лучше!!! Спасибо за переживания!!! Я жив и счастлив!!!", - подписано фото.

В то же время СМИ пишут, что соседи Моисеева перестали его встречать во дворе, тогда как раньше он любил гулять возле дома.

Напомним, недавно в сети появлось черно-белое фото Моисеева, которое встревожило его поклонников.

«Ровно 10 лет назад жизнь Бориса Моисеева изменилась до и после…» - сказано в подписи к фото.

«Борис Михайлович, не путайте нас 🙏🏻 Очень Вас любим ❤️❤️❤️», «Господи....так испугалась от этого чёрно- белого фото...💔 Здоровья Борису и долгих лет жизни..🙏❤️💝😘», - комментировали снимок поклонники артиста.

Как известно, Борис Моисеев в декабре 2010 года перенес инсульт, после которого так и не смог полностью восстановиться — у 66-летнего артиста парализованы верхняя губа и левая рука, затруднена речь.

В сентябре 2020 года близкие артиста сообщили, что его состояние ухудшилось.

Напомним, тяжелобольной Борис Моисеев отшил преданную Пугачеву: "Не может жить без..."

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