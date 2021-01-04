Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян влаштувала спекотний відпочинок на пляжі

Популярна модель і власниця власного бренду одягу Кім Кардашьян звикла бути в центрі уваги. Так як Кім не любить критику і ставиться до неї вкрай нервово, вона намагається не світитися перед пресою в образах, які можуть показати її в поганому світлі.

А на пляж модель з'являється виключно в розкутих образах, які можуть підчорнити її витончену фігуру. Як видно на фото, Кім як і раніше віддає перевагу простим купальникам без принтів. І навіть у звичайному бікіні під час прогулянки на узбережжі здатна вразити фігурою.

Секрет Кім досить простий - вона постійно вибирає нові дієти, завдяки яким худне. Не так давно Кардашьян підкреслювала корисність кето-дієти, а потім заявила, що вибрала для себе простий спосіб – харчування з вибором.

А саме режим харчування, при якому потрібно виключити з раціону будь-яку їжу, крім одного-єдиного продукту, будь то грейпфрукт, гречка, кефір або шоколад. І хоча користь такої дієти не доведені, Кім вже випробувала її на собі.

"До чого ж хороша🔥❤️; Мені подобається, як ви виглядаєте😍 🔥; безперервна розкіш і спокуса💕; як завжди шикарно виглядає Кім😍; бомба💣 😍; впевнений, все ще може розбити вам серце; вау, і скромно і з гірчинкою; ви вмієте залишити слід інтриги», - пишуть фанати.

До цього Кім показала, як підкреслила великі груди вузьким топіком. Кардашьян присіла в пікантну позу на дивані: вона сіла на коліна, підібгавши під себе ніжки.

Модель підкреслила тонку талію білими брюками на високій посадці. Тонка смужка тканини служила топіком і обтягнула груди, яка Чи не вивалювалася назовні.

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