Известная модель Ким Кардашьян показала себя с подружкой
На фото модель стояла в топе и юбке. Рядом можно увидеть другую женщину в эффектном наряде. Красотки стояли среди цветов и улыбались. Топ Ким сильно сжимал ее бюст, который так и просился на свободу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"С Днем Рождения королева", - написала звезда под фото.
Фанаты ничего не писали под фото и не ставили лайки, но так и хочется добавить: "Обжигающий гламур, сейчас выпрыгнут".
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Сообщалось, что популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян похвасталась фигурой вместе со своей младшей сестренкой Кайли Дженнер.
Так, в этот раз соблазнительница Кардашьян предстала в зеленом наряде, который подчеркнул ее тонкую талию, а также из глубокого выреза выглядывала пышная грудь звезды. Примечательно, что верх состоял из пластмассы и на нем были прорисованы "кубики" на животе.
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