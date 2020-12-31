Известная модель Ким Кардашьян показала себя с подружкой

На фото модель стояла в топе и юбке. Рядом можно увидеть другую женщину в эффектном наряде. Красотки стояли среди цветов и улыбались. Топ Ким сильно сжимал ее бюст, который так и просился на свободу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Днем Рождения королева", - написала звезда под фото.

Фанаты ничего не писали под фото и не ставили лайки, но так и хочется добавить: "Обжигающий гламур, сейчас выпрыгнут".

Сообщалось, что популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян похвасталась фигурой вместе со своей младшей сестренкой Кайли Дженнер.

Так, в этот раз соблазнительница Кардашьян предстала в зеленом наряде, который подчеркнул ее тонкую талию, а также из глубокого выреза выглядывала пышная грудь звезды. Примечательно, что верх состоял из пластмассы и на нем были прорисованы "кубики" на животе.

Мы писали, что популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян показала в Инстаграм, как сменила стиль сразу несколькими способами.

В этот раз Кардашьян показала самые удачные образы за последнее время и смогла заинтриговать преображением: лаконичные тона, довольно сдержанный дизайн и акцент на бюст с тонкой талией и пышными ягодицами не оставили поклонников равнодушными.

Напомним, Ким Кардашьян со знойной сестричкой Кортни впечатлили аппетитными видами в бикини

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