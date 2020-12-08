Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян предстала в купальнике вместе со своей не менее известной сестрой Кортни Кардашьян

Две жаркие красотки получили свою славу после выхода шоу "Семейство Кардашьян", пишет Politeka.net. Известно, что знаменитости пользовались услугами пластических хирургов, благодаря чему их формы приобрели более идеальные виды.

Красотки нередко делают совместные фотосессии. Так, в одной из групп решили напомнить о снимке двух сестричек, позирующих на пляже.

Ким Кардашьян надела лифчик, казавшийся тесным. Ткань сдавила и приподняла бюст, который соблазнительно выставился из большого выреза.

На шее знаменитости блестела золотая цепочка, притягивающая взгляд к вырезу.

Кортни была в более откровенном купальнике. Модель надела бикини, треугольники ткани которого едва удерживали красивый бюст.

Обе дополнили летний образ яркими козырьками. А у Ким даже был яркий маникюр, который на фоне загорелого тела смотрелся очень эффектно.

"Безумно горячо", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян попала в объективы папарацци на улице. Модель шла в комбинезоне с глубоким декольте. Вырез был настолько большим, что грудь без белья едва ли не выпрыгивала из наряда.

Пышные прелести завораживали взгляд так, что оторваться было невозможно.

Напомним, Ким Кардашьян показала себя в бурлящем джакузи. Красотка томно опускает ножки в воду, наслаждаясь теплом. Модель выбрала максимально соблазнительный купальник, состоящий из микроскопических кусочков зеленой ткани. Звезда решила оставить волосы распущенными и дополнить свой образ нейтральным макияжем.

Напомним, Ким Кардашьян обтянула сочную фигуру тонкой тканью, забыв надеть белье: наряд не скрыл ничего.

Как сообщала Politeka, соблазнительница Ким Кардашьян подчеркнула свои достоинства зеленой кожей: "Ого, какое декольте".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян бесстыже вывалила пышный бюст, позируя в раскрепощенной позе на диване.