Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян впечатлила формами на улице
Известная модель выбирает самые откровенные наряды даже для прогулки, пишет Politeka.net. В этот раз красотка побаловала своими большими формами в тесном кожаном наряде.
Звезда попала в объективы папарацци на улице. Модель шла в комбинезоне с глубоким декольте. Вырез был настолько большим, что грудь без белья едва ли не выпрыгивала из наряда.
Пышные прелести завораживали взгляд так, что оторваться было невозможно.
Кожаная ткань обтянула тонкую талию и пышные бедра. Красивый изгиб смотрелся на фото впечатляюще.
Принц Уильям поразил реакцией на поведение Меган Маркл, всплыли детали: "Кейт Миддлтон пришлось..."
Кравец из "Квартал 95" призналась в необычных отношениях с Потапом, Каменских и не снилось: "Знакомьтесь, это мой..."
"Больные кричат и ползут к окнам": ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны
Трассу Киев-Одесса засыпало снегом, видео облетело сеть: "вывели спецтехнику"
Дополнила образ маленькая сумочка и маска на лице, из-под последней выглядывали глаза соблазнительницы, подчеркнутые тушью и карандашом.
"Помните о безопасности, куда бы вы ни пошли, и не забудьте надеть маску 😷💛!", - написали авторы поста.
За пять часов публикация собрала более 100 лайков и немного комментариев, ведь группа только набирает популярность.
"Ого, какое декольте", - написал один из комментаторов.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян надела белоснежный лифчик, идеально смотревшийся на загорелой груди. Ткань натянулась под грузом прелестей, что аж бросало в жар.
Звезда надела лосины, обтянувшие ее упругую пятую точку и стройные ножки.
Модель легла боком на диван, опершись о мягкие подушки.
Напомним, Ким Кардашьян в одном топе и шортах демонстрировала упругую фигуру во всей красе. В какой-то момент она решила залезть на дерево, застыв ради пикантного кадра.
«Улыбка для…» - коротко говорится в сообщении.
Пользователи сети написали много приятных сообщений.
Напомним, пышногрудая Ким Кардашьян опасно наклонилась в тесной маечке.
Как сообщала Politeka, аппетитная Кардашьян в крохотном купальнике изогнулась, доведя до блаженства.
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян приняла эффектную позу в лифчике и на шпильках.