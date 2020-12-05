Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян впечатлила формами на улице

Известная модель выбирает самые откровенные наряды даже для прогулки, пишет Politeka.net. В этот раз красотка побаловала своими большими формами в тесном кожаном наряде.

Звезда попала в объективы папарацци на улице. Модель шла в комбинезоне с глубоким декольте. Вырез был настолько большим, что грудь без белья едва ли не выпрыгивала из наряда.

Пышные прелести завораживали взгляд так, что оторваться было невозможно.

Кожаная ткань обтянула тонкую талию и пышные бедра. Красивый изгиб смотрелся на фото впечатляюще.

Дополнила образ маленькая сумочка и маска на лице, из-под последней выглядывали глаза соблазнительницы, подчеркнутые тушью и карандашом.

"Помните о безопасности, куда бы вы ни пошли, и не забудьте надеть маску 😷💛!", - написали авторы поста.

За пять часов публикация собрала более 100 лайков и немного комментариев, ведь группа только набирает популярность.

"Ого, какое декольте", - написал один из комментаторов.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян надела белоснежный лифчик, идеально смотревшийся на загорелой груди. Ткань натянулась под грузом прелестей, что аж бросало в жар.

Звезда надела лосины, обтянувшие ее упругую пятую точку и стройные ножки.

Модель легла боком на диван, опершись о мягкие подушки.

Напомним, Ким Кардашьян в одном топе и шортах демонстрировала упругую фигуру во всей красе. В какой-то момент она решила залезть на дерево, застыв ради пикантного кадра.

«Улыбка для…» - коротко говорится в сообщении.

Пользователи сети написали много приятных сообщений.

Напомним, пышногрудая Ким Кардашьян опасно наклонилась в тесной маечке.

Как сообщала Politeka, аппетитная Кардашьян в крохотном купальнике изогнулась, доведя до блаженства.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян приняла эффектную позу в лифчике и на шпильках.