Американская модель, светская львица и икона стиля Ким Кардашьян поделилась снимком с отдыха

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото на фоне невероятного пейзажа. Ким была одета в обтягивающую водолазку бежевого цвета, которая слилась с цветом ее тела. Внизу на женщине красовались необычные мешковатые штаны. Сзади виднелся лес, горы и море.

Стоит отметить, что даже на природе Кардашьян пытается быть при полном параде. Видно, что она накрашена как многие звезды красятся только для съемки. Чтобы фото было необычным, Ким послала своим поклонникам воздушный поцелуйчик.

«Внутреннее спокойствие», - подписала фото звезда.

За короткое время ее пост собрал почти 600 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Самая красивая», «Это красиво», «Отлично», «Я так сильно тебя люблю», «Потрясающе», «Горячая детка», «Великолепный наряд», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян покорила формами в белом миниатюрном лифчике. Знойная красотка разлеглась на диване, вывалив свой пышный бюст на всеобщее обозрение. Ткань лифа так натянулась под грузом прелестей, что поклонников бросало в жар.

Напомним, что соблазнительница Ким Кардашьян подчеркнула свои достоинства зеленой кожей: "Ого, какое декольте".

Как сообщала Politeka, что Ким Кардашьян со знойной сестричкой Кортни впечатлили аппетитными видами в бикини: "Безумно горячо".

Также Politeka писала, что роскошная Ким Кардашьян устроила жару в джакузи, показав каждый сантиметр тела: лучшие ракурсы.