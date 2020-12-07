Цей купальник не приховує нічого

Знаменита американська модель і бізнесвумен Кім Кардашьян показала, як насолоджується відпочинком в джакузі посеред зими

Зірка американських реаліті-шоу поділилася новими фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Судячи з усього, Кім, як і багато людей, вже встигла скучити за літнім теплом, і вирішила розслабитися на свіжому повітрі. Судячи з кадрів, вона вибралася кудись на природу з пагорбами і озером, і тепер щосили насолоджується відпочинком.

На фото Кім купається в вируючому джакузі. Красуня млосно опускає ніжки в воду, насолоджуючись теплом. Для фотографій Кардашьян вибрала максимально спокусливий купальник, що складається з мікроскопічних шматочків зеленої тканини. Зірка вирішила залишити волосся розпущеним і доповнити свій образ нейтральним макіяжем.

"Завжди знаходь своє світло!",- підписала кадри Кардашьян.

Шанувальники оцінили образ Кім і менш ніж за годину її пост зібрав майже півтора мільйона лайків.

Раніше ми писали, що новому знімку Кардашьян позувала в Білій довгій сукні до підлоги, Оформлене глибоким вирізом на грудях. Елегантне вбрання максимально підкреслив кожен вигин її апетитною фігури, а також розкішний бюст.

Фотографія не змогла отримати безлічі захоплених компліментів, так як вона була оприлюднена в розділі «сторіз», де як відомо Коментарі відключені.

Нагадаємо, Кім Кардашьян обтягнула соковиту фігуру тонкою тканиною, забувши надіти білизну: наряд не приховав нічого.

Як повідомляла Politeka, спокусниця Кім Кардашьян підкреслила свої достоїнства зеленою шкірою: "Ого, яке декольте".

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян безсоромно вивалила пишний бюст, позуючи в розкутій позі на дивані.