Знаменитая американская модель и бизнесвумен Ким Кардашьян показала, как наслаждается отдыхом в джакузи посреди зимы
Звезда американских реалити-шоу поделилась новыми фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Судя по всему, Ким, как и многие люди, уже успела соскучиться по летнему теплу, и решила расслабиться на свежем воздухе. Судя по кадрам, она выбралась куда-то на природу с холмами и озером, и теперь вовсю наслаждается отдыхом.
На фото Ким купается в бурлящем джакузи. Красотка томно опускает ножки в воду, наслаждаясь теплом. Для фотографий Кардашьян выбрала максимально соблазнительный купальник, состоящий из микроскопических кусочков зеленой ткани. Звезда решила оставить волосы распущенными и дополнить свой образ нейтральным макияжем.
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«Всегда находи свой свет!», - подписала кадры Кардашьян.
Поклонники оценили образ Ким и менее чем за час ее пост собрал почти полтора миллиона лайков.
Ранее мы писали, что новом снимке Кардашьян позировала в белом длинном платье до пола, оформленное глубоким вырезом на груди. Элегантный наряд максимально подчеркнул каждый изгиб ее аппетитной фигуры, а также роскошный бюст.
Фотография не смогла получить множества восторженных комплиментов, так как она была обнародовано в разделе «Сториз», где как известно комментарии отключены.
Напомним, Ким Кардашьян обтянула сочную фигуру тонкой тканью, забыв надеть белье: наряд не скрыл ничего.
Как сообщала Politeka, соблазнительница Ким Кардашьян подчеркнула свои достоинства зеленой кожей: "Ого, какое декольте".
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян бесстыже вывалила пышный бюст, позируя в раскрепощенной позе на диване.