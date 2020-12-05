Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян вразила формами на вулиці

Відома модель вибирає найвідвертіші вбрання навіть для прогулянки, пише Politeka.net. Цього разу красуня побалувала своїми великими формами в тісному шкіряному вбранні.

Зірка потрапила в об'єктиви папараці на вулиці. Модель йшла в комбінезоні з глибоким декольте. Виріз був настільки великим, що груди без білизни ледь не вистрибували з наряду.

Пишні принади заворожували погляд так, що відірватися було неможливо.

Шкіряна тканина обтягнула тонку талію і пишні стегна. Гарний вигин виглядав на фото вражаюче.

Доповнила образ маленька сумочка і маска на обличчі, з-під останньої визирали очі спокусниці, підкреслені тушшю і олівцем.

"Пам'ятайте про безпеку, куди б ви не пішли, і не забудьте надіти маску😷 💛!",- написали автори поста.

За п'ять годин публікація зібрала понад 100 лайків і трохи коментарів, адже група тільки набирає популярність.

"Ого, яке декольте", - написав один із коментаторів.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян одягла білосніжний ліфчик, що ідеально виглядав на засмаглих грудях. Тканина натягнулася під вантажем принад, що аж кидало в жар.

Зірка одягла лосини, що обтягнули її пружну п'яту точку і стрункі ніжки.

Модель лягла боком на диван, спершись об м'які подушки.

Нагадаємо, Кім Кардашьян в одному топі і шортах демонструвала пружну фігуру у всій красі. У якийсь момент вона вирішила залізти на дерево, застигнувши заради пікантного кадру.

"Посмішка для..." - коротко йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень.

Нагадавши, пишногруда Кім Кардашьян небезпечно нахилилася в тісній маєчці.

Як повідомляла Politeka, апетитна Кардашьян в крихітному купальнику зігнулася, довівши до блаженства.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян прийняла ефектну позу в ліфчику і на шпильках.