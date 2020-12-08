Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян постала в купальнику разом зі своєю не менш відомою сестрою Кортні Кардашьян

Дві палкі красуні отримали свою славу після виходу шоу "Сімейство Кардашьян", пише Politeka.net. Відомо, що знаменитості користувалися послугами пластичних хірургів, завдяки чому їх форми придбали більш ідеальні види.

Красуні нерідко роблять спільні фотосесії. Так, в одній з груп вирішили нагадати про знімок двох сестричок, що позують на пляжі.

Кім Кардашьян одягла ліфчик, який здавався тісним. Тканина здавила і підняла бюст, який спокусливо виставився з великого вирізу.

На шиї знаменитості блищав золотий ланцюжок, що притягує погляд до вирізу.

Кортні була в більш відвертому купальнику. Модель одягла бікіні, трикутники тканини якого ледь утримували красивий бюст.

Обидві доповнили літній образ яскравими козирками. А у Кім навіть був яскравий манікюр, який на тлі засмаглого тіла виглядав дуже ефектно.

"Шалено гаряче", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян потрапила в об'єктиви папараці на вулиці. Модель йшла в комбінезоні з глибоким декольте. Виріз був настільки великим, що груди без білизни ледь не вистрибували з наряду.

Пишні принади заворожували погляд так, що відірватися було неможливо.

Нагадаємо, Кім Кардашьян показала себе у вируючому джакузі. Красуня млосно опускає ніжки в воду, насолоджуючись теплом. Модель вибрала максимально спокусливий купальник, що складається з мікроскопічних шматочків зеленої тканини. Зірка вирішила залишити волосся розпущеним і доповнити свій образ нейтральним макіяжем.

Нагадавши, Кім Кардашьян обтягнула соковиту фігуру тонкою тканиною, забувши надіти білизну: наряд не приховав нічого.

Як повідомляла Politeka, спокусниця Кім Кардашьян підкреслила свої достоїнства зеленою шкірою:"Ого, яке декольте".

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян безсоромно вивалила пишний бюст, позуючи в розкутій позі на дивані.