Американская светская львица и модель Ким Кардашьян впечатлила стильной фотосессией

Как передает Politeka.net, 40-летняя звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых продемонстрировала пышную красоту в элегантном наряде.

Так, Ким появилась перед камерой в шелковом брючном костюме голубого цвета, подчеркнув "осиную" талию пояском. На голове у Кардашььян красовался пестрый беретик, а на руках кружевные перчатки. На шее модель завязала ленточку в тон костюма.

"Dior Men @dior @mrkimjones", - подписала фото светская львица.

На одном из кадров страстная Ким эффектно присела на корточки, смело расставив ножки, а на другом позировала вместе с молодым красавчиком.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:

"одержимая"

"Потрясающая💙💙"

"совершенство❤️"

"Мгновение!!! 🔥"

"Настоящая классика 👌"

"Как ты можешь быть такой красивой? 👑"

"Никогда не промахивается 🙌🏼"

Ранее мы сообщали, Кардашьян продемонстрировала фигуру в бежевой водолазке. Упругая ткань выгоднейшим образом подчеркнула ее пышное "достоинство".

Стоит отметить, что даже на природе Ким пытается быть при полном параде. Видно, что она накрашена как многие звезды красятся только для съемки. Чтобы фото было необычным, модель послала своим поклонникам воздушный поцелуйчик.

«Внутреннее спокойствие», - подписала фото звезда.

«Самая красивая», «Это красиво», «Отлично», «Я так сильно тебя люблю», «Потрясающе», «Горячая детка», «Великолепный наряд», - отреагировали пользователи.

Напомним, что соблазнительница Ким Кардашьян подчеркнула свои достоинства зеленой кожей: "Ого, какое декольте".

Как сообщала Politeka, что Ким Кардашьян со знойной сестричкой Кортни впечатлили аппетитными видами в бикини: "Безумно горячо".

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