Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян устроила жаркий отдых на пляже
Популярная модель и владелица собственного бренда одежды Ким Кардашьян привыкла быть в центре внимания. Так как Ким не любит критику и относится к ней крайне нервно, она старается не светиться перед прессой в образах, которые могут показать ее в дурном свете.
А на пляж модель появляется исключительно в раскованных образах, которые могут подчернить ее изящную фигуру. Как видно на фото, Ким по-прежнему предпочитает простые купальники без принтов. И даже в обычном бикини во время прогулки на побережье способна сразить фигурой.
Секрет Ким довольно прост – она постоянно выбирает новые диеты, благодаря которым худеет. Не так давно Кардашьян подчеркивала полезность кето-диеты, а затем заявила, что выбрала для себя простой способ – питание с выбором.
В семье Ани Лорак пополнение, певица растрогала кадрами со своим мальчиком: "Игривое у нас настроение"
Разгневанные украинцы отправили "Квартал 95" на пенсию, Кошевой перешел черту: "Все паскуднее и паскуднее"
51-летняя Дженнифер Лопес смыла тонны косметики и показала себя настоящей, в Сети переполох: "Кошмар..."
Остановилось сердце выдающегося украинца, дочь раскрыла подробности трагедии: "Уже готовился к выписке домой..."
Полякова осрамилась в слишком тесном костюме и перешла на мат, певица не смогла даже встать: "Мне..."
А именно режим питания, при котором нужно исключить из рациона любую еду, кроме одного-единственного продукта, будь то грейпфрукт, гречка, кефир или шоколад. И хотя польза такой диеты не доказаны, Ким уже опробовала ее на себе.
«До чего же хороша🔥❤️; Мне нравится, как вы выглядите😍🔥; непрерывающаяся роскошь и соблазн💕; Как всегда шикарно выглядит Ким 😍; Бомба 💣 😍; уверен, все еще может разбить вам сердце; Вау, и скромно и с горчинкой; вы умеете оставить след интриги», - пишут фанаты.
До этого Ким показала, как подчеркнула большую грудь узким топиком. Кардашьян присела в пикантную позу на диване: она села на колени, поджав под себя ножки.
Модель подчеркнула тонкую талию белыми брюками на высокой посадке. Тонкая полоска ткани служила топиком и обтянула грудь, которая едва ли не вываливалась наружу.
Напомним, Ким Кардашьян устроила сеанс соблазнения, сжав фамильную гордость узким топом: "Сейчас выпрыгнут"
А еще Politeka писала, что идеальная Ким Кардашьян поиграла язычком, блеснув завидными размерами в бикини: "Раскалила до предела"
Также Politeka сообщала, что Ким Кардашьян показала невероятные изгибы в черном латексе: "Кажется, скоро треснет"