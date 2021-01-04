Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян устроила жаркий отдых на пляже

Популярная модель и владелица собственного бренда одежды Ким Кардашьян привыкла быть в центре внимания. Так как Ким не любит критику и относится к ней крайне нервно, она старается не светиться перед прессой в образах, которые могут показать ее в дурном свете.

А на пляж модель появляется исключительно в раскованных образах, которые могут подчернить ее изящную фигуру. Как видно на фото, Ким по-прежнему предпочитает простые купальники без принтов. И даже в обычном бикини во время прогулки на побережье способна сразить фигурой.

Секрет Ким довольно прост – она постоянно выбирает новые диеты, благодаря которым худеет. Не так давно Кардашьян подчеркивала полезность кето-диеты, а затем заявила, что выбрала для себя простой способ – питание с выбором.

А именно режим питания, при котором нужно исключить из рациона любую еду, кроме одного-единственного продукта, будь то грейпфрукт, гречка, кефир или шоколад. И хотя польза такой диеты не доказаны, Ким уже опробовала ее на себе.

«До чего же хороша🔥❤️; Мне нравится, как вы выглядите😍🔥; непрерывающаяся роскошь и соблазн💕; Как всегда шикарно выглядит Ким 😍; Бомба 💣 😍; уверен, все еще может разбить вам сердце; Вау, и скромно и с горчинкой; вы умеете оставить след интриги», - пишут фанаты.

До этого Ким показала, как подчеркнула большую грудь узким топиком. Кардашьян присела в пикантную позу на диване: она села на колени, поджав под себя ножки.

Модель подчеркнула тонкую талию белыми брюками на высокой посадке. Тонкая полоска ткани служила топиком и обтянула грудь, которая едва ли не вываливалась наружу.

Напомним, Ким Кардашьян устроила сеанс соблазнения, сжав фамильную гордость узким топом: "Сейчас выпрыгнут"

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