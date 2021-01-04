Корейська супермодель Кім Лі, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардаш'ян, вразила розкішною фігурою в сукні з декольте

Як розповідає Politeka, знімок був опублікований на сторінці знаменитості в Instagram.

"Індій. Січень 2021 - го", - коротко підписаний знімок.

Уточнимо, що на фотографії Кім Лі позує в сукні з розрізами, до межі задерши плаття. При цьому образ знаменита модель "добила" ідеальним макіяжем і зачіскою.

"Виглядаєш відпадно", "дуже красива", "о мій Бог, Ти просто сама пристрасть. Привіт з Індії", "неймовірний образ", "нічого собі тіло-бомба", "це справжня пожежа", "так, що це за богиня? Хто втратив?", "ось це Я розумію відпочинок", "ох, ну нарешті моя Кім повернулася", "дуже красиво виглядаєш", "моя струнка і красива королева", "це мило і гаряче одночасно", "вау, ти перевершила сама себе",-пишуть її шанувальники.

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Молода знаменитість тільки стає популярною в соціальній мережі Instagram. Тому дівчина намагається показувати пікантні фото в нових образах досить часто.

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