Корейская супермодель Ким Ли, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, впечатлила роскошной фигурой в платье с декольте

Как рассказывает Politeka, снимок был опубликован на странице знаменитости в Instagram.

"Индия. Январь 2021-го", - коротко подписан снимок.

Уточним, что на фотографии Ким Ли позирует в платье с разрезами, до предела задрав платье. При этом образ знаменитая модель "добила" идеальным макияжем и прической.

"Выглядишь отпадно", "очень красивая", "о мой Бог, ты просто сама страсть. Привет из Индии", "невероятный образ", "ничего себе тело – бомба", "это настоящий пожар", "так, что это за богиня? Кто потерял?", "вот это я понимаю отдых", "ох, ну наконец-то моя Ким вернулась", "очень красиво выглядишь", "моя стройная и красивая королева", "это мило и горячо одновременно", "вау, ты превзошла сама себя", - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, покорила нарядом из одних пайеток

Молодая знаменитость только становится популярной в социальной сети Инстаграм. Поэтому девушка старается показывать пикантные фото в новых образах довольно часто.

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