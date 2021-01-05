Такою її давно не бачили

Українська телеведуча Маша Єфросиніна поступово приходить до тями після важкої хвороби

Нове відео з'явилося в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Так, телеведуча опублікувала ролик, на якому показала, як готується до першого виходу на роботу після того, як перехворіла китайським вірусом.

Спершу Маша Єфросиніна постає перед шанувальниками в домашньому одязі, без макіяжу і з патчами під очима, а в цілому - у ведучої досить пошарпаний вигляд.

Пізніше в кадрі з'являється "оновлена" зірка-Маша Єфросиніна вже в звичному костюмі, з яскравим макіяжем, який підкреслює її очі і губи.

"Перший вихід на роботу після самі знаєте чого! Виявляється, зняти з себе сумне л*йно - це таке щастя", - підписала телеведуча відео у своєму мікроблозі.

Шанувальник сподобався відеоролик в Instagram і вони залишили десятки захоплених коментарів під ним.

"Краса вона завжди Краса", "ви дуже красиві і в патчах, з поверненням", "Супер", "Хороша", "інша справа", " неймовірна красуня!", "Ви схудли після хвороби? Як для першого виходу і не скажеш, що ви хворіли, дуже красива", "шикарна жінка", "шкіра класна і без макіяжу", "Рада за Вас Машенька з одужанням, я сподіваюся домашніх вдалося вберегти", "Ну слава Богу", "Без косметики навіть краще", - написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, що за два тижні до Нового року на Машу Єфросиніну обрушилася біда.

За словами телеведучої, у неї підтвердила китайський вірус, і з метою безпеки рідні переселили її на горище.

"Перебуваю під контролем докторів, чесно виконую приписи! І намагаюся не збожеволіти від усвідомлення того, яка кількість запланованого і важливого скасувалося одним колупанням в носі для ПЛР", - розповідала раніше ведуча.

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