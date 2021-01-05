Украинская телеведущая Маша Ефросинина постепенно приходит в себя после тяжелой болезни
Новое видео появилось в личном микроблоге звезды в Instagram.
Так, телеведущая опубликовала ролик, на котором показала, как готовится к первому выходу на работу после того, как переболела китайским вирусом.
Сперва Маша Ефросинина предстает перед поклонниками в домашней одежде, без макияжа и с патчами под глазами, а в целом - у ведущей довольно потрепанный вид.
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Позже в кадре появляется "обновленная" звезда - Маша Ефросинина уже в привычном костюме, с ярким макияжем, который подчеркивает ее глаза и губы.
"Первый выход на работу после сами знаете чего! Оказывается, снять с себя унылое г*вницо - это такое счастье", - подписала телеведущая видео в своем микроблоге.
Поклонникмм понравился видеоролик в Instagram и они оставили десятки восторженных комментариев под ним.
"Красота она всегда красота", "Вы очень красивы и в патчах, с возвращением", "Супер", "Хороша", "Другое дело", "Невероятная красотка!", "Вы похудели после болезни? Как для первого выхода и не скажешь, что вы болели, очень красивая", "Шикарная женщина", "Кожа классная и без макияжа", "Рада за Вас Машенька с выздоровлением, я надеюсь домашних удалось уберечь", "Ну слава Богу", "Без косметики даже лучше", - написали они в комментариях.
Ранее мы рассказывали, что за две недели до Нового года на Машу Ефросинину обрушилась беда.
По словам телеведущей, у нее подтвердила китайский вирус, и в целях безопасности родные переселили ее на чердак.
"Нахожусь под контролем докторов, честно выполняю предписания! И пытаюсь не сойти с ума от осознания того, КАКОЕ количество запланированного и важного отменилось одним ковырянием в носу для пцр", - рассказывала ранее ведущая.
Напомним, Ефросинина без белья расстегнула блузку перед камерой и быстро опомнилась
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