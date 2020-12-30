Звезда рассказала о том, как себя чувствует

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина недавно рассказала о своей болезни

Звезда две недели назад рассказала, что подхватила опасный китайский вирус, пишет Politeka.net. Информацию тут разнесли СМИ.

Несколько часов назад звезда обратилась к поклонникам, опровергнув слухи о плохом состоянии, о котором сообщала пресса.

Ефросинина отметила, что решила выйти на связь и сказать, что с ней все в порядке.

"Я уже почти здорова. По анализам я здорова полностью, а по своему состоянию ментальному, мне кажется, нужно время", - сообщила Маша.

Как отметила звезда, пока у нее нет настроения на легкомысленные посты.

"Впервые в моей жизни были такие две недели. Но мне грех жаловаться. Это у меня называется легкая форма", - рассказала Маша.

Также звезда поблагодарила фанатов за поддержку.

Стоит отметить, что в своем посте о болезни Ефросинина написала следующее:

"Чувствую себя (хре...) сносно. Нахожусь под контролем докторов, честно выполняю предписания! И пытаюсь не сойти с ума от осознания того, КАКОЕ количество запланированного и важного отменилось одним ковырянием в носу для пцр...".

Ранее сообщалось, что до своей болезни Маша Ефросинина побывала в гостях у певицы Ольги Поляковой.

Артистка вместе с подружками приятно провела время.

«Сначала квасили, потом - лежали. С Олей Поляковой и Машей Ефросининой время летит, как птица», - рассказала фотограф Соня Плакидюк, которая также была в гостях.

Пользователи сети позитивно отреагировали на фото звезд, написав им много приятных слов и пожелав приятного времяпрепровождения.

Напомним, растрепанная Полякова впечатлила внешним видом после пьянки с Ефросининой и Плакидюк

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