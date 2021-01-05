Ведучий і автор тревел-передачі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров виплеснув емоції і потряс публіку

Як передає Politeka.net, 37-річний мандрівник опублікував у своєму мікроблозі в Instagram архівні фото, на яких постав під час зимових забав.

Так, щасливий Комаров борсався в снігу з собакою і похвалився величезним сніговиком, над яким пихтів, напевно, не одну годину.

Дмитро сильно сумує за нормальним снігом, якого, за його словами, в Києві не було вже років зо три. У підписі ведучий розповів, що ці фото були зроблені в січні 2016 року. Та й взагалі, раніше він міг з легкістю рвонути на вихідні в Карпати, щоб покататися на лижах, а зараз, на розчарування Дмитра, навіть на Заході України проблеми з опадами.

"Як я мрію знову бачити такі снігові зими... Сніг, я дуже сподіваюся, що ти повернешся🙏 не хочеться вірити, що клімат змінився остаточно, або продовжує змінюватися", - сильно розпереживався Комаров.

Користувачі підтримали ведучого, висловивши схожу думку:

"Крик душі! Теж дуже мрію про сніжну зиму!!!"

"Готова підписатися під кожним словом!! Снііііг, повернииисььь)))"

"Так, зими вже не ті. Багато снігу, санки, дитинство - це вже тільки спогади 😂"

"Я з Одеси. У нас в минулому році сніг був пів дня. Цього року теж поки на 1 вечір біля бордюрів трохи припорошило. Все 🙄"

"Ну за прогнозом начебто повинен бути 🙏"

"Сніговик, звичайно, шикарний!☃️👍🏻"

Однак, окрім сподівань на сніг, Комаров встиг з дружиною-моделлю Олександрою Кучеренко відпочити на Новий рік на Мальдівах.

Нагадаємо, що Комаров зі "Світу навиворіт" зізнався, що зробив його щасливим у новій подорожі:" пізно ввечері я...".