Ведучий і автор тревел-передачі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров виплеснув емоції і потряс публіку
Як передає Politeka.net, 37-річний мандрівник опублікував у своєму мікроблозі в Instagram архівні фото, на яких постав під час зимових забав.
Так, щасливий Комаров борсався в снігу з собакою і похвалився величезним сніговиком, над яким пихтів, напевно, не одну годину.
Дмитро сильно сумує за нормальним снігом, якого, за його словами, в Києві не було вже років зо три. У підписі ведучий розповів, що ці фото були зроблені в січні 2016 року. Та й взагалі, раніше він міг з легкістю рвонути на вихідні в Карпати, щоб покататися на лижах, а зараз, на розчарування Дмитра, навіть на Заході України проблеми з опадами.
"Як я мрію знову бачити такі снігові зими... Сніг, я дуже сподіваюся, що ти повернешся🙏 не хочеться вірити, що клімат змінився остаточно, або продовжує змінюватися", - сильно розпереживався Комаров.
У родині Ані Лорак поповнення, співачка зворушила кадрами зі своїм хлопчиком: "Грайливий у нас настрій"
"Холостячка" Ксенія Мішина з короткою стрижкою приголомшила образом фатальної красуні: "Більше не табу..."
Чоловік Дорофєєвої Дантес на відпочинку збентежив кадром з "хазяйством", яке вивалилось: "Мій розмірчик"
Найбагатша співачка України Камалія вразила домашнім відео на тлі величезної ялинки: "Тільки щастя..."
Трагічна звістка вразила екс-чоловіка Наташі Корольової, втрата непоправна: "Вічна пам'ять"
Користувачі підтримали ведучого, висловивши схожу думку:
"Крик душі! Теж дуже мрію про сніжну зиму!!!"
"Готова підписатися під кожним словом!! Снііііг, повернииисььь)))"
"Так, зими вже не ті. Багато снігу, санки, дитинство - це вже тільки спогади 😂"
"Я з Одеси. У нас в минулому році сніг був пів дня. Цього року теж поки на 1 вечір біля бордюрів трохи припорошило. Все 🙄"
"Ну за прогнозом начебто повинен бути 🙏"
"Сніговик, звичайно, шикарний!☃️👍🏻"
Однак, окрім сподівань на сніг, Комаров встиг з дружиною-моделлю Олександрою Кучеренко відпочити на Новий рік на Мальдівах.
Нагадаємо, що Комаров зі "Світу навиворіт" зізнався, що зробив його щасливим у новій подорожі:" пізно ввечері я...".