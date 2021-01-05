Ведущий и автор трэвел-передачи "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров выплеснул эмоции и потряс публику

Как передает Politeka.net, 37-летний путешественник опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм архивные фото, на которых предстал во время зимних забав.

Так, счастливый Комаров барахтался в снеге с собакой и похвастался огромным снеговиком, над которым пыхтел, наверно, не один час.

Дмитрий сильно скучает за нормальным снегом, которого, по его словам, в Киеве не было уже года три. В подписи ведущий рассказал, что эти фото были сделаны в январе 2016 года. Да и вообще, раньше он мог с легкостью рвануть на выходные в Карпаты, чтобы покататься на лыжах, а сейчас, к разочарованию Дмитрия, даже на Западе Украины проблемы с осадками.

"Как я мечтаю снова видеть такие снежные зимы... Снег, я очень надеюсь, что ты вернешься🙏 Не хочется верить, что климат изменился окончательно, или продолжает изменяться", - сильно распереживался Комаров.

Пользователи поддержали ведущего, выразив похожее мнение:

"Крик души! Тоже очень мечтаю о снежной зиме!!!"

"Готова подписаться под каждым словом!! Снеееег, вернииисььь)))"

"Да, зимы уже не те. Много снега, санки, детство - это уже только воспоминания 😂"

"Я с Одессы. У нас в прошлом году снег был пол дня. В этом году тоже пока на 1 вечер у бордюров чуток припорошило. Все 🙄"

"Ну по прогнозу вроде должен быть 🙏"

"Снеговик, конечно, шикарный!☃️👍🏻"

Однако, кроме мечтаний о снеге, Комаров успел с женой-моделью Александрой Кучеренко отдохнуть на Новый год на Мальдивах.

Напомним, что Комаров из "Мира наизнанку" признался, что сделал его счастливым в новом путешествии: "поздно вечером я...".