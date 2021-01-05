У мережі з'явилося фото зірки серіалу "Свати" Тетяни Кравченко зі своєю дочкою

Як передає Politeka.net, знімок з'явився на фан-сторінці 66-річної Кравченко в Instagram.

Дочка Кравченко Анна сидить за столом, а сама актриса схилившись, стоїть поруч з нею.

Кравченко народила дочку в шлюбі з другим чоловіком, продюсером Дмитром Гербачевським.

Пара познайомилася на зйомках фільму "Літня поїздка до моря". Для 22-річної актриси це була любов з першого погляду. Але він тоді одружився з іншою.

Знову вони зустрілися через кілька років. Тоді й одружилися. Але незабаром чоловік став змінювати і навіть бив актрису. Однак цей шлюб подарував Кравченко дочку Анну.

Після розлучення з чоловіком Кравченко перебувала в глибокій депресії, вибратися з якої марно намагалася за допомогою алкоголю. Врятувала її саме дочка Анна, за що Тетяна їй досі їй вдячна.

У мережі захоплені сімейною фотографією артистки. Шанувальники Кравченко відзначають, що вони дуже схожі з дочкою.

"Ніхто не скаже, що це не ваша дочка! Копія матусі!", "Дорога Тетяночка, дуже схожі! Обидві красуні! Обожнюю вас!«, "Схожість є, тільки дочка в темному типажі», "красуні, схожі", - пишуть в коментарях.

Але знайшлися і ті, у кого інша думка: "На тата, напевно, схожа".

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