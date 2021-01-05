В Сети появилось фото звезды сериала "Сваты" Татьяны Кравченко со своей дочерью

Как передает Politeka.net, снимок появился на фан-страничке 66-летней Кравченко в Инстаграм.

Дочь Кравченко Анна сидит за столом, а сама актриса склонившись, стоит рядом с ней.

Кравченко родила дочь в браке со вторым мужем, продюсером Дмитрием Гербачевским.

Пара познакомилась на съемках фильма "Летняя поездка к морю". Для 22-летней актрисы это была любовь с первого взгляда. Но он тогда женился на другой.

Снова они встретились через несколько лет. Тогда и поженились. Но вскоре муж стал изменять и даже бил актрису. Однако этот брак подарил Кравченко дочь Анну.

После развода с супругом Кравченко находилась в глубокой депрессии, выбраться из которой тщетно пыталась при помощи алкоголя. Спасла ее именно дочь Анна, за что Татьяна ей до сих пор ей благодарна.

В Сети восхищены семейной фотографией артистки. Поклонники Кравченко отмечают, что они очень похожи с дочерью.

«Никто не скажет, что это не Ваша дочка! Копия мамочки!», «Дорогая Татьяночка, очень похожи! Обе красавицы! Обожаю вас!», «Схожесть есть, только дочь в тёмном типаже», «Красотки, похожи», - пишут в комментариях.

Но нашлись и те, у кого другое мнение: "На папу, наверное, похожа".

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