Після перенесення коронавірусу у багатьох з'являються небезпечні наслідки і вилазять нові болячки

Так, український лікар Тарас Жиравецький, на своїй сторінці в Facebook розповів, які ще ускладнення крім проблем з легенями дає коронавірус. При цьому він закликав українців поберегти себе місяць-два після одужання.

Він зазначив, що в першу чергу після того, як ви перенесли коронавірус, удару піддаються легені, а цей орган чітко пов'язаний з серцем.

Жиравецький радить звернутися до лікарів, щоб пропити препарати для відновлення печінки, адже ураження печінки спостерігається у кожного третього перехворілого вірусом. І через 2-3 тижні печінкові проби повернуться в норму. Звичайно ж в цей час потрібно відмовитися від алкоголю.

Проблеми з серцем - може виникати аритмія або тахікардія. Оскільки орган безпосередньо пов'язаний з легенями, на нього не можна давати навантаження і дати час відновитися. Якщо є тривожні дзвіночки, потрібно звернутися до кардіолога і провести обстеження, щоб зрозуміти загальну картину ураження.

Лікар також порадив стежити за тиском-тому контролюйте ниркові проби і рівень сечової кислоти. А кардіолог допоможе підібрати препарати для зниження тиску.

З'являється також біль в суглинках і кінцівках. В цьому випадку потрібно порадитися з ревматологами і невропатологами.

У багатьох пацієнтів були проблеми зі сном. Ймовірно, потрібні будуть препарати для нормалізації сну.

У деяких випадках необхідне звернення до психіатра, адже з'являється депресія і панічні атаки, але в більшості випадків слід проконсультуватися з психологом.

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