После перенесения коронавируса у многих появляются опасные последствия и вылазят новые болячки
Так, украинский врач Тарас Жиравецкий, на своей странице в Facebook рассказал, какие еще осложнения кроме проблем с легкими дает коронавирус. При этом он призвал украинцев поберечь себя месяц-два после выздоровления.
Он отметил, что в первую очередь после того, как вы перенесли коронавирус, удару подвергаются легкие, а этот орган четко связан с сердцем.
Жиравецкий советует обратиться к врачам, чтобы пропить препараты для восстановления печени, ведь поражение печени наблюдается у каждого третьего переболевшего вирусом. И через 2-3 недели печеночные пробы вернутся в норму. Конечно же в это время нужно отказаться от алкоголя.
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Проблемы с сердцем – может возникать аритмия или тахикардия. Поскольку орган непосредственно связан с легкими, на него нельзя давать нагрузки и дать время восстановиться. Если есть тревожные звоночки, нужно обратиться к кардиологу и провести обследование, чтобы понять общую картину поражения.
Врач также посоветовал следить за давлением - потому контролируйте почечные пробы и уровень мочевой кислоты. А кардиолог поможет подобрать препараты для снижения давления.
Появляется также боль в суглобах и конечностях. В этом случае нужно посоветоваться с ревматологами и невропатологами.
У многих пациентов бывают проблемы со сном. Вероятно, нужны будут препараты для нормализации сна.
В некоторых случаях необходимо обращение к психиатру, ведь появляется депрессия и панические атаки, но в большинстве случаев следует проконсультироваться с психологом.
Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.
Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.
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