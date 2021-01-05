После перенесения коронавируса у многих появляются опасные последствия и вылазят новые болячки

Так, украинский врач Тарас Жиравецкий, на своей странице в Facebook рассказал, какие еще осложнения кроме проблем с легкими дает коронавирус. При этом он призвал украинцев поберечь себя месяц-два после выздоровления.

Он отметил, что в первую очередь после того, как вы перенесли коронавирус, удару подвергаются легкие, а этот орган четко связан с сердцем.

Жиравецкий советует обратиться к врачам, чтобы пропить препараты для восстановления печени, ведь поражение печени наблюдается у каждого третьего переболевшего вирусом. И через 2-3 недели печеночные пробы вернутся в норму. Конечно же в это время нужно отказаться от алкоголя.

Проблемы с сердцем – может возникать аритмия или тахикардия. Поскольку орган непосредственно связан с легкими, на него нельзя давать нагрузки и дать время восстановиться. Если есть тревожные звоночки, нужно обратиться к кардиологу и провести обследование, чтобы понять общую картину поражения.

Врач также посоветовал следить за давлением - потому контролируйте почечные пробы и уровень мочевой кислоты. А кардиолог поможет подобрать препараты для снижения давления.

Появляется также боль в суглобах и конечностях. В этом случае нужно посоветоваться с ревматологами и невропатологами.

У многих пациентов бывают проблемы со сном. Вероятно, нужны будут препараты для нормализации сна.

В некоторых случаях необходимо обращение к психиатру, ведь появляется депрессия и панические атаки, но в большинстве случаев следует проконсультироваться с психологом.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что вирус сдаст позиции и подарит украинцам передышку, врач назвал дату.