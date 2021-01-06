У Львові помер відомий винахідник і вчений Зенон Готра
Він був відомим вченим, завідувачем кафедри електронних приладів Національного університету "Львівська політехніка", автором понад 900 наукових публікацій та понад 200 патентів.
Про смерть 78-річного вченого розповіла прес-служба Львівської міської ради, яка також висловила свої співчуття.
"Мав честь навчатися у вченого такого рівня. Сумую разом з рідними професори і всією громадою", - заявив мер Львова Андрій Садовий.
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Готра народився 20 червня 1942 року у Львові. У 1966 році він закінчив електрофізичний факультет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю "напівпровідникові прилади".
У 1972 році захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук. У 1981 році Готра захистив докторську дисертацію, а в 1984 році став професором. Вчений працював завідувачем кафедри електронних приладів Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки НУЛП.
Він підготував понад 50 докторів і кандидатів наук в Україні, Польщі, Угорщині, Монголії та Сирії. Він був членом Академії інженерних наук України, Монгольської Академії наук, Міжнародної термоелектричної Академії.
У 2011 році Готра отримав звання почесного професора "Львівської політехніки", а також удостоївся державної нагороди "за наукові досягнення". У 2017 році отримав Державну премію України в галузі науки і техніки. Від нас дійсно пішла легенда науки, який подарував країні корисні творіння і книги.
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