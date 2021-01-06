Во Львове умер известный изобретатель и ученый Зенон Готра

Он был известным ученым, заведующим кафедрой электронных приборов Национального университета "Львовская политехника", автором более 900 научных публикаций и более 200 патентов.

О смерти 78-летнего ученого рассказала пресс-служба Львовского городского совета, которая также выразила свои соболезнования.

"Имел честь учиться у ученого такого уровня. Скорблю вместе с родными профессора и всей общиной", - заявил мэр Львова Андрей Садовой.

Готра родился 20 июня 1942 года во Львове. В 1966 году он окончил электрофизический факультет Львовского политехнического института по специальности "Полупроводниковые приборы".

В 1972 году защитил диссертацию и получил научную степень кандидата технических наук. В 1981 году Готра защитил докторскую диссертацию, а в 1984 году стал профессором. Ученый работал заведующим кафедрой электронных приборов Института телекоммуникаций, радиоэлектроники и электронной техники НУЛП.

Он подготовил более 50 докторов и кандидатов наук в Украине, Польше, Венгрии, Монголии и Сирии. Он был членом Академии инженерных наук Украины, Монгольской Академии наук, Международной термоэлектрической академии.

В 2011 году Готра получил звание почетного профессора "Львовской политехники", а также удостоился государственной награды "За научные достижения". В 2017 году получил Государственную премию Украины в области науки и техники. От нас действительно ушла легенда науки, который подарил стране полезные творение и книги.

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