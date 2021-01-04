На Закарпатті від легеневої хвороби помер молодий блогер-комік

Зокрема, зупинилося серце молодого блогера-коміка, засновника "Фігляр-ТВ" Івана Гамора. Про його смерть в Facebook повідомив його друг Микола Сидоряк.

Він додав, що Гамор до останнього вірив, що виживе та зможе побороти цю хворобу.

"Всіх вас він любив і завжди читав ваші коментарі. 2 січня о 4: 00 перестало битися серце нашого друга, він боровся з легеневою хворобою, але вам цього не говорив. Він вважав, що потрібно давати людям тільки позитив. Він назавжди залишиться в наших серцях, цю втрату не передати словами", - йдеться в повідомленні.

Іван Гамор став відомим після комедійного серіалу "Васько на Чехи", який публікували на YouTube. Також він викладав у мережі смішні відео, де розповідалися кумедні новини Закарпаття.

Також раніше повідомлялося, що в далекій Каліфорнії помер Олександр Кремко. Він був відомим фотокореспондентом, заслуженим журналістом України, почесним громадянином міста Миколаєва і кавалером ордена "За заслуги" III ступеня.

За життя він знімав з'їзди, фестивалі, Олімпіади, випробування авіаносців, міжнародні військові навчання та ін.був акредитований на 1-му з'їзді народних депутатів СРСР (1988). Персональні виставки а.а. Кремко проходили в Миколаєві, Києві, Москві, за рубежами колишнього СРСР.

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