Зарплати українців у 2021 році значно збільшаться, проте не всі зможуть заробляти достатньо грошей

Згідно з прогнозами Мінекономіки, середня заробітна плата зросте до 12 350 гривень, передає Politeka.net. За офіційними даними, в листопаді 2020 року українці в середньому отримували 11 987 гривень, хоча кадрові портали називають суму в 13 тисяч гривень, зазначає "Оглядач". Враховуючи підвищення цін, у 2021 році доходи громадян підвищаться на 3,8%.

Багато фінансових експертів також прогнозують зростання зарплат в 2021 році, можливо ще більший, ніж передбачає міністерство - до 12,1% (13,6 тисячі гривень). У 2022-му році очікується підвищення середнього розміру до 15,4 тисячі гривень, а в 2023-му році - до 17,1 тисячі.

Слід також враховувати інфляцію, яка в Державному бюджеті на поточний рік закладена на рівні 7,4%. Так щоб отримати реальний дохід в 13 тисяч гривень необхідно отримувати зарплату в 14 тисяч.

Кадровий директор компанії Jooble Оксана Огнева вважає, що поки рано прогнозувати середній рівень зарплат, адже він не зможе відобразити реальну ситуацію в Україні на тлі карантину і зміщення балансу на ринку праці.

"Швидше, ринок розділить працівників на дві категорії: високооплачуваних фахівців і тих, хто готові працювати "за їжу", - пояснила експерт. - "В яку категорію потрапить кожен з нас – вирішувати виключно нам і це залежить від особистої витривалості і бажання розвиватися".

Додамо, що з 1 січня мінімальна зарплата в Україні зросла на 20%: з п'яти тисяч до шести тисяч гривень. Наступне підвищення планується майже через рік - у грудні 2021-го.

Нагадаємо, про нове підвищення зарплат в Україні, хто отримає велику надбавку вже з 1 січня

Як повідомляла Politeka, зарплати по 145 тисяч гривень: кому з українців готові платити захмарні суми, список "гарячих" вакансій

Також Politeka писала, величезна різниця в розмірі зарплат жінок і чоловіків, в Кабміні добили цифрами