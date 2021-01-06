Зарплаты украинцев в 2021 году значительно увеличатся, однако не все смогут зарабатывать достаточно денег

Согласно прогнозу Минэкономики, средняя заработная плата вырастет до 12 350 гривен, передает Politeka.net. По официальным данным, в ноябре 2020 года украинцы в среднем получали 11 987 гривен, хотя кадровые порталы называют сумму в 13 тысяч гривен, отмечает "Обозреватель". Учитывая повышение цен, в 2021 году доходы граждан повысятся на 3,8%.

Многие финансовые эксперты также прогнозируют рост зарплат в 2021 году, возможно еще больший, чем предвидит министерство - до 12,1% (13,6 тысячи гривен). В 2022-м году ожидается повышение среднего размера до 15,4 тысячи гривен, а в 2023-м году - до 17,1 тысячи.

Следует также учитывать инфляцию, которая в государственном бюджете на текущий год заложена на уровне 7,4%. Так чтобы получить реальный доход в 13 тысяч гривен необходимо получать зарплату в 14 тысяч.

Кадровый директор компании Jooble Оксана Огневая считает, что пока рано прогнозировать средний уровень зарплат, ведь он не сможет отразить реальную ситуацию в Украине на фоне карантина и смещения баланса на рынке труда.

"Скорее, рынок разделит работников на две контрастные категории: высокооплачиваемых специалистов и тех, кто готовы работать "за еду", - объяснила эксперт. - "В какую категорию попадет каждый из нас – решать исключительно нам и это зависит от личной выносливости и желания развиваться".

Добавим, что с 1 января минимальная зарплата в украине выросла на 20%: с пяти тысяч до шести тысяч гривен. Следующее повышение планируется почти через год - в декабре 2021-го.

Напомним, что новое повышение зарплат в Украине, кто получит крупную прибавку уже с 1 января

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