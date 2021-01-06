Молода пара звинувачує лікарів у недбалості, яка призвела до смерті їхнього первістка
Для 22-річної Людмили і 32-річного Віталія малюк повинен був стати первістком. Вагітність була бажана, і для сина вони купили багато речей, йдеться у сюжеті ТСН.
Вагітність протікала гладко, але на 35-тижні вагітності у неї почав боліти живіт і почалася кровотеча.
Людмилу забрала "швидка" і її близько години протримали в приймальному відділенні, лише після цього повезли в пологове, де знову вирішували, що ж робити.
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"Більше години дружину тримали в приймальні, потім повезли в пологове, там тримали, не знали що робить, а за цей час моя дитина задихалася", — запевняє Віталій Барановський.
В кінці-кінців породіллі зробили кесарів розтин. Малюк був живий, але через кілька годин помер - йому діагностували гіпоксію мозку. У Людмили було відшарування плаценти, але лікарі несвоєчасно надали їй допомогу, а тягнули цілу годину.
Лікарі кажуть, що все було зроблено вчасно і показують записи з хронологією вступу жінки і операцією. Але батьки загиблої дитини стверджують, що час в документах - підроблено.
"Викликав швидку о 16.34 і швидка швидко відреагувала. А в історії пологів написано, що о 17.50 моя дружина тільки потрапила в приймальне. Вже година десь поділася, вже не є правдою", — переконує чоловік.
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