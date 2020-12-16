У Тернопільській області однорічна дівчинка померла через зерно кукурудзи

Зернятко перекрило однорічній дитині дихальні шляхи і дитя задихнулося. Але рідні дівчинки впевнені, що втратили її через медиків, які не надали належної допомоги.

Лікарі в свою чергу розповідають, що мама з тіткою самі не захотіли лікувати дитину у них і пішли, йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Вдома маленька Евеліна гралася з торбочкою з кукурудзяним зерном. Мати дівчинки запідозрила недобре, коли малятку стало погано. Вони поїхали в місцеву лікарню, їх прийняли в травмпункті. За словами тітки дитини, сім'я півгодини чекала педіатра, в цей час маленька Евеліна моторошно зблідла і стала задихатися.

"Нас прийняли в травмпункт, надавали першу допомогу травматолог і гінеколог. Як вони це робили? Ніяк! Посвітили телефоном в горло та все -щось у дитини в горлі є чи ні", - розповідає сестра потерпілої.

Районний педіатр озвучує іншу версію. Мовляв, медики, пропонували родині викликати швидку допомогу, але ті відмовилися, а потім і зовсім зникли з дитиною. Тітка Евеліни підтверджує, що вони пішли з лікарні, але тільки тому що там не надали належної допомоги. Вони звернулися в іншу лікарню, але і там хірург нічим не зміг допомогти дитині.

Через годину мати з дитиною і сестрою знову повернулися в першу лікарню, але було пізно. Дитина задихнулася. Після розтину тіла з'ясувалося, що причиною смерті стало кукурудзяне зерно, яке потрапило в дихальні шляхи. Правоохоронці розпочали одразу два кримінальні провадження. За фактом смерті дитини і щодо лікарів.

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