На Тернопільщині водій маршрутки перервав рейс і відвіз до лікарні пасажира з інсультом

Так, водій розгледів у чоловіка ознаки інсульту, тому вирішив не зволікати, чекаючи швидку - і це врятувало хворого від важких ускладнень, йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Бачу, що йому руку віднімаю, щось хотів мені сказати - бачу, слова не виходять, не може говорити вже. І чим раз - і гірше, гірше", - розповів водій маршрутки Олександр Іваськевич.

Коли на наступній зупинці "ринок" всі пасажири вийшли, водій вирішив їхати в лікарню. Людям, які почали заходити в маршрутку, оголосив про скасований рейс, адже життя людини важливіше рейса.

Він прийняв рішення самому вести чоловіка в лікарню, адже боявся, що швидка не зможе приїхати вчасно. Тому автобус буквально став каретою швидкої, в реанімаційне відділення водій доїхав за три хвилини і на руках вніс нерухомого пасажира з автобуса в лікарню.

Дружина хворого розповіла, що водій допоміг дістати її чоловіка звідти, так як він був безвольний, забрав речі назад, відвіз додому і запропонував гроші, які у нього були.

Завідувач неврологічного відділення Кременецької районної лікарні Констянтин Буковський зазначив, що завдяки миттєвій реакції водія, пенсіонер переніс інсульт без ускладнень та зміг вижити тільки завдяки водію.

Олександр Іваськевич працює водієм на цьому маршруті чотири роки, до того 15 років від'їздив шофером автобуса в Москві, але з початком російської агресії покинув заробітки і повернувся в рідний Кременець.

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