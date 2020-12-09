На Тернопольщине водитель маршрутки прервал рейс и отвез в больницу пассажира с инсультом

Так, водитель разглядел у мужчины признаки инсульта, поэтому решил не медлить, дожидаясь скорую – и это спасло больного от тяжелых осложнений, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Вижу, что ему руку отнимает, что-то хотел мне сказать – вижу, речь не получается, не может говорить уже. И чем раз – и хуже, хуже", - рассказал водитель маршрутки Александр Иваськевич.

Когда на следующей остановке "Рынок" все пассажиры вышли, водитель решил ехать в больницу. Людям, которые начали заходить в маршрутку, объявил об отмененном рейсе, ведь жизнь человека важнее рейса.

Он принял решение самому вести мужчину в больницу, ведь боялся, что скорая не сможет приехать вовремя. Поэтому автобус буквально стал каретой скорой, в реанимационное отделение водитель доехал за три минуты и на руках внес недвижимого пассажира из автобуса в больницу.

Жена больного рассказала, что водитель помог достать ее мужа оттуда, так как он был безвольный, забрал вещи назад, отвез домой и предложил деньги, которые у него были.

Заведующий неврологического отделения Кременецкой районной больницы Констянтин Бyкoвский отметил, что благодаря мгновенной реакции водителя, пенсионер перенес инсульт без осложнений и смог выжить только благодаря водителю.

Александр Иваськевич работает водителем на этом маршруте четыре года, до того 15 лет отъездил шофером автобуса в Москве, но с началом российской агрессии покинул заработки и вернулся в родной Кременец.

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