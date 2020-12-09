Український літак зазнав аварії в Тернопільській області

Аварія сталася в середу, 9 грудня, неподалік від села Золота Слобода Козівського району Тернопільської області. Як пише Politeka.net, про це повідомляється на сторінці ДСНС у Фейсбук.

Рятувальники прибули на місце події після повідомлення про падіння літака. Як розповіли в МВС України, жителі найближчого села стали свідками авіакатастрофи і тут же звернулися в екстрені служби. Літак впав приблизно о 17:00.

Після прибуття на місце події, поліцейські побачили літак з розбитою кабіною і відірваним мотором. Поруч було виявлено тіло людини. Пізніше було встановлено, що загинув пілот літального засобу.

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На місці події проводяться слідчі дії. Правоохоронці та рятувальники встановлюють причину аварії.

Рятувальники також поділилися фото з місця події.

Зазначимо, що це не перша авіакатастрофа в Україні за останні дні. Так, 6 грудня близько 14 години дня недалеко від села Гоголів Київської області розбився літак.

Як стало відомо, в літаку знаходилися пілот і інструктор. В результаті падіння вони отримали травми і були госпіталізовані. Про їх стан нічого не повідомляється.

Пізніше стало відомо, що на борту перебували 53-річний громадянин Бельгії – власник літака і 63-річний український інструктор.

Постраждалі отримали множинні травми хребта та обличчя. Зокрема, у іноземця компресійний перелом поперекового відділу хребта, а в українця – травматичне пошкодження хребта і поперекового відділу, закрита черепно-мозкова травма і струс мозку.

Нагадаємо, літак зазнав аварії під Києвом, є ті, хто вижив: подробиці і кадри з місця НП.

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