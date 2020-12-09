Український літак зазнав аварії в Тернопільській області

Аварія сталася в середу, 9 грудня, неподалік від села Золота Слобода Козівського району Тернопільської області. Як пише Politeka.net, про це повідомляється на сторінці ДСНС у Фейсбук.

Рятувальники прибули на місце події після повідомлення про падіння літака. Як розповіли в МВС України, жителі найближчого села стали свідками авіакатастрофи і тут же звернулися в екстрені служби. Літак впав приблизно о 17:00.

Після прибуття на місце події, поліцейські побачили літак з розбитою кабіною і відірваним мотором. Поруч було виявлено тіло людини. Пізніше було встановлено, що загинув пілот літального засобу.

На місці події проводяться слідчі дії. Правоохоронці та рятувальники встановлюють причину аварії.

Рятувальники також поділилися фото з місця події.

Зазначимо, що це не перша авіакатастрофа в Україні за останні дні. Так, 6 грудня близько 14 години дня недалеко від села Гоголів Київської області розбився літак.

Як стало відомо, в літаку знаходилися пілот і інструктор. В результаті падіння вони отримали травми і були госпіталізовані. Про їх стан нічого не повідомляється.

Пізніше стало відомо, що на борту перебували 53-річний громадянин Бельгії – власник літака і 63-річний український інструктор.

Постраждалі отримали множинні травми хребта та обличчя. Зокрема, у іноземця компресійний перелом поперекового відділу хребта, а в українця – травматичне пошкодження хребта і поперекового відділу, закрита черепно-мозкова травма і струс мозку.

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