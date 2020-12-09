Украинский самолет потерпел крушение в Тернопольской области

Авария произошла в среду, 9 декабря, неподалеку от села Золотая Слобода Козовского района Тернопольской области. Как пишет Politeka.net, об этом сообщается на странице ГСЧС в Фейсбук.

Спасатели прибыли на место происшествия после сообщения о падении самолета. Как рассказали в МВД Украины, жители ближайшего села стали свидетелями авиакатастрофы и тут же обратились в экстренные службы. Самолет упал примерно в 17:00.

По прибытии на место происшествия, полицейские увидели самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором. Рядом было обнаружено тело человека. Позже было установлено, что погиб пилот летательного средства.

На месте происшествия проводятся следственные действия. Правоохранители и спасатели устанавливают причину аварии.

Спасатели также поделились фото с места происшествия.

Отметим, что это не первая авиакатастрофа в Украине за последние дни. Так, 6 декабря около 14 часов дня недалеко от села Гоголев Киевской области разбился самолет.

Как стало известно, в самолете находились пилот и инструктор. В результате падения они получили травмы и были госпитализированы. Об их состоянии ничего не сообщается.

Позже стало известно, что на борту находились 53-летний гражданин Бельгии – владелец самолета и 63-летний украинский инструктор.

Пострадавшие получили множественные травмы позвоночника и лица. В частности, у иностранца компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника, а у украинца – травматическое повреждение позвоночника и поясничного отдела, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

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