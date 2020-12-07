На борту легкого самолета, который упал под Киевом, находился житель Бельгии

Об этом пишет издание Вечерний Киев.

Как известно, авиакатастрофа произошла в воскресенье днем, 6 декабря, вблизи поселка Гоголев. В частности, упал одномоторный самолет «Beechcraft Bonanza, на борту которого находилось двое человек.

По информации журналистов, на борту находились 53-летний гражданин Бельгии – владелец самолета и 63-летний украинский инструктор. В результате падения мужчины получили многочисленные травмы и были госпитализированы.

Оба мужчины имеют множественные травмы позвоночника и лица. В частности, у иностранца компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника, а у украинца – травматическое повреждение позвоночника и поясничного отдела, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

По факту авиакатастрофы открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта) Уголовного кодекса, а максимальная санкция статьи - до 7 лет заключения. Силовики сейчас устанавливают все обстоятельства ЧП под Киевом.

Ранее мы рассказывали, что под Киевом в поле упал легкий самолет с людьми на борту.

ЧП произошло в воскресенье, 6 декабря, вблизи поселка Гоголев (Броварской район). В самолете находились пилот и инструктор. В результате падения они получили травмы и были госпитализированы

Информация об авиакатастрофе поступила силовикам около 14 часов, и на место падения оперативно выехали спасатели и медики.

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