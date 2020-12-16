В Тернопольской области годовалая девочка умерла из-за зерна кукурузы

Зернышко перекрыло годовалому ребенку дыхательные пути и дите задохнулось. Но родные девочки уверены, что потеряли ее из-за медиков, которые не оказали должной помощи.

Врачи в свою очередь рассказывают, что мама с тетей сами не захотели лечить ребенка у них и ушли, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Дома маленькая Эвелина игралась с торбочкой с кукурузным зерном. Мать девочки заподозрила неладное, когда малышке стало плохо. Они поехали в местную больницу, их приняли в травмпункте. По словам тети ребенка, семья полчаса ждала педиатра, в это время маленькая Эвелина жутко побледнела и стала задыхаться.

"Нас приняли в травмпункт, предоставляли первую помощь травматолог и гинеколог. Как они это делали? Никак! Посветили телефоном в горло и все — что-то у ребенка в горле есть или нет", — рассказывает сестра потерпевшей.

Районный педиатр озвучивает другую версию. Мол, медики, предлагали семье вызвать скорую помощь, но те отказались, а потом и вовсе исчезли с ребенком. Тетя Эвелины подтверждает, что они ушли из больницы, но только потому что там не оказали должной помощи. Они обратились в другую больницу, но и там хирург ничем не смог помочь ребенку.

Через час мать с ребенком и сестрой снова вернулись в первую больницу, но было поздно. Ребенок задохнулся. После вскрытия тела выяснилось, что причиной смерти стало кукурузное зерно, которое попало в дыхательные пути. Правоохранители начали сразу два уголовных производства. По факту смерти ребенка и относительно врачей.

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