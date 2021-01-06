Молодая пара обвиняет врачей в халатности, которая привела к смерти их первенца

Для 22-летней Людмилы и 32-летнего Виталия малыш должен был стать первенцем. Беременность была желанная, и для сына они купили много вещей, говорится в сюжете ТСН.

Беременность протекала гладко, но на 35-неделе беременности у нее заболел живот и началось кровотечение.

Людмилу забрала "скорая" и ее около часа продержали в приемном отделении, лишь после этого повезли в родильное, где снова решали, что же делать.

"Более часа жену держали в приемном, потом повезли в родильное, там держали, не знали что делать, а за это время мой ребенок задыхалась", — уверяет Виталий Барановский.

В конце-концов роженице сделали кесарево сечение. Малыш был жив, но через несколько часов умер - ему диагностировали гипоксию мозга. У Людмилы было отслоение плаценты, но врачи несвоевременно оказали ей помощь, а тянули целый час.

Врачи говорят, что все было сделано вовремя и показывают записи с хронологией поступления женщины и операцией. Но родители погибшего ребенка утверждают, что время в документах - подделано.

"Вызвал скорую в 16.34 и скорая быстро отреагировала. А в истории родов написано, что в 17.50 моя жена только попала в приемное. Уже час где-то делась, уже не является правдой", — убеждает мужчина.

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