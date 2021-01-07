Популярна українська співачка Настя Каменських показала, як веселиться вечорами з чоловіком на святі

Увечері артистка разом з чоловіком вирішили показати, як веселяться на святі колеги Людмили Андрусишиної, яку вирішили також привітати в Instagram. Настя поділилася в соціальній мережі також серією невеликих відео, знятих на вечірці.

У сторіс зірки можна побачити, як задоволена Каменських веселиться перед камерою і хвалиться фігурою в незвичайному костюмі. Через вечірнього неонового освітлення неможливо розглянути колір вбрання, проте верхня частина костюма Каменських стала головною родзинкою в її образі.

Справа в тому, що Каменських одягла тонкий спортивний ліф і доповнила той кофтою з однієї сіточки, що зовсім не приховував її фігуру. Волосся зірка залишила розпущеним, а також одягла аксесуари – невелике кольє і сережки без каменів.

Покрасувався поруч зі своєю дружиною і співак Потап, показуючи, як він разом з Настею танцює перед об'єктивом, влаштовуючи "нічну феєрію".

Також раніше Настя Каменських вразила шанувальників, примірявши міні-сукню з латексу, фотографіями знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Це якесь неймовірне поєднання найяскравіших фарб, музики, казкових образів і декорацій! 😍 Неможливо передати словами, наскільки це красиво і феєрично! Потрібно тільки побачити самому! ✔ ️ 📷 "- написала Настя »

Фанати відповіли відразу:

"Дуже класна. Просто бомба», «шикарна бомба», «красотуличка і крутишка", " ох вже ця мода. Ти гарнішаєш просто на очах", "а ти крута«," красуня!",- пишуть вони.

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