Українська співачка Настя Каменських вразила перетворенням у новому році

Як повідомляє Politeka.net, красуня виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" відео, записане в домашній обстановці. Вона з'явилася в вітальні з Потапом будинку, де розташований палаючий камін і безліч упаковок з подарунками.

Настя Каменських увійшла в кадр червоній сорочці-ночнушке і мініатюрних шортиках такого ж кольору. Судячи з усього, виконавиця тільки недавно вибралася з ліжка, але вже встигла нафарбуватися. Вона взяла з полиці каміна туфельку і через плече кинула собі на ступню.

Відразу після цього за магією монтажу зірка змінила наряд на темно-зелену сукню з тонкими бретельками і довгим розрізом на стегні, можна помітити, що під одягом немає бюстгальтера. Настя покрутилася перед камерою, погладжуючи свої спокусливі вигини, а також струснула свої кучерики.

"2020 & 2021 наряд👗 🤍", - зазначила знаменитість в описі.

Користувачі соціальної мережі висловили свою думку про образи Насті Каменських у коментарях:

"У смарагдовому чудова, Настя! 🔥 🔥 🔥 "; "Настя, ви в будь-якому одязі прекрасні і в піжамі і в шикарній сукні. Мене, правда, лякає це плаття-білизна... невже нам знову прийдеться провести рік в ліжку і вдома?))))"; "Настя буде найкрасивішою в світі навіть в рваному мішку. Наземна краса на додачу до розуму і привабливої щирої людяності. Наша гордість"; "постаріла вже, видно🤔"; " вона все танцює😂"; "диво, як хороша"; "Каменських, дивовижна особа! 🔥🔥🔥❤️❤️"; "Можна дивитися вічно"; "ця дівчинка просто супер"; " Божественна 😍"; "у цій сукні як Тіна Кароль".

Нагадаємо, що грайлива Каменських вбралася в латекс і спокусила не тільки поглядом: "Ох, пощастило Потапу!»

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