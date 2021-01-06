У Маріуполі пішов з життя завідувача нейрохірургічним відділенням
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили у Facebook-спільноті " Лікарі України разом"
Українці також висловили свої співчуття під постом.
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"Такий молодий, скільки б ще встиг зробити", "світла пам'ять", "Царство Небесне", - писали в коментарях під постом.
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