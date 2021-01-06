У Маріуполі пішов з життя завідувача нейрохірургічним відділенням

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили у Facebook-спільноті " Лікарі України разом"

"Знову втрата! Після тривалої боротьби за життя, 5 січня не стало чудової людини, лікаря-нейрохірурга з великої літери, завідувача нейрохірургічним відділенням ОЛІЛ м.Маріуполь, Белевщука Олександра Олександровича", - йдеться в повідомленні.

Своє життя він присвятив роботі лікаря-нейрохірурга-дев'ять років пропрацював у Лівії. У 2013 році повернувся в рідне місто Маріуполь лікарем-нейрохірургом нейрохірургічного відділення, а в 2014 став його завідувачем.

"Після того, як він очолив відділення, служба отримала новий імпульс, нейрохірургія поповнилася молодими і новими досвідченими кадрами, відразу з'явилося кілька нових для Маріуполя напрямків, було освоєно нове обладнання і схеми лікування. Два тижні ми жили щоденною надією, але на жаль. Це непоправна втрата для всього нашого колективу, рідних, близьких людей і пацієнтів. Світла пам'ять про Олександра Олександровича назавжди залишиться в наших серцях", - йдеться в повідомленні.

Українці також висловили свої співчуття під постом.

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"Такий молодий, скільки б ще встиг зробити", "світла пам'ять", "Царство Небесне", - писали в коментарях під постом.


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