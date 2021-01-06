В Мариуполе ушел из жизни заведующего нейрохирургическим отделением
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили в Facebook-сообществе "Лікарі України разом"
Украинцы также выразили свои соболезнования под постом.
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"Такой молодой, сколько бы ещё успел сделать", "Светлая память", "Царствие небесное", - писали в комментариях под постом.
Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.
Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.
Также Politeka писала, что вирус сдаст позиции и подарит украинцам передышку, врач назвал дату.