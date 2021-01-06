В Мариуполе ушел из жизни заведующего нейрохирургическим отделением

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили в Facebook-сообществе "Лікарі України разом"

"Опять потеря! После длительной борьбы за жизнь, 5 января не стало замечательного человека, врача-нейрохирурга с большой буквы, заведующего нейрохирургическим отделением ОЛИЛ г. Мариуполь, Белевщука Александра Александровича", - говорится в сообщении.

Свою жизнь он посвятил работе врача-нейрохирурга - девять лет проработал в Ливии. В 2013 году вернулся в родной город Мариуполь врачом-нейрохирургом нейрохирургического отделения, а в 2014 стал его заведующим.

"После того, как он возглавил отделение, служба получила новый импульс, нейрохирургия пополнилась молодыми и новыми опытными кадрами, сразу появилось несколько новых для Мариуполя направлений, было освоено новое оборудование и схемы лечения. Две недели мы жили ежедневной надеждой, но к сожалению. Это невосполнимая потеря для всего нашего коллектива, родных, близких людей и пациентов. Светлая память об Александре Александровиче навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Украинцы также выразили свои соболезнования под постом.

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"Такой молодой, сколько бы ещё успел сделать", "Светлая память", "Царствие небесное", - писали в комментариях под постом.


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