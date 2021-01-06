Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, знялася для модного глянцю в небесно-чистому образі
Не так давно Кім Лі розповіла про плани на 2021 рік, зазначивши, що продовжить свою кар'єру діджея, вже працює над записом нових композицій і має намір більше часу приділити моделінгу і собі самій, щоб потурбуватися про своє здоров'я.
Новими кадрами дівчина також поділилася в Instagram кілька годин тому. Цього разу Лі перетворилася завдяки стильному білому платтю в грецькому стилі. При цьому дівчина не стала надягати бюстгальтер, засвітивши гідності крізь досить великі вирізи в своєму світлому вбранні.
Довгі темні локони Кім залишила розпущеним, а на обличчя завдала нюдовий макіяж без акценту на пухкі губи. Образ, що просуває природну красу і мінімалізм на перший план, тут же привернув шанувальників:
Трагедія з відомим актором підкосила чоловіка Наташі Корольової Тарзана, кадри прощання: "Світ стає іншим..."
Горбунов дав волю почуттям, глянувши на таємну дружину Винника й забувши про Осадчу: "Будь щаслива..."
"Цю втрату не передати словами": зупинилося серце іменитого українського коміка
Пішов з життя легендарний актор, який зіграв "Людину-амфібію": ним захоплювалися мільйони, деталі
Трагічна звістка вразила екс-чоловіка Наташі Корольової, втрата непоправна: "Вічна пам'ять"
"Елегантний, стильний, сексуальний і вишуканий образ!; Так класно !!Так жарко; Енергія не має собі рівних і це ✨; Красиво😘; Приголомшливо 😍; Абсолютно новий рівень 💯; Захоплюючий наряд🙇; Залишайтеся благословенними, я бажаю, щоб ви знайшли своє Небо 🖤; Тягнеться до неба! @kimlee 😍❤️».
За словами фанатів, Лі любить експерименти, тому її фото стають з кожною фотосесією все більш розкутими і інтригуючими. Так, на одному з фото дівчина позувала в одному чорному комплекті білизни і одягла поверх нього сіточку-комбінезон, ідеально завершивши образ.
Вечірній макіяж з акцентом на червоні губи і розпущені темні локони доповнили «лук» Кім Лі, який прокоментували багато користувачів.
Нагадавши, корейська Кардашьян випустила на свободу з декольте розкішний бюст
А ще Politeka писала, що корейська Кардашьян засліпила своїми соковитими "делікатесами" в декольте до пупка
Також Politeka повідомляла, що корейська Кардашьян спокусила своїми солодкими обсягами в безсоромному ТОПі