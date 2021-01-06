Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, знялася для модного глянцю в небесно-чистому образі

Не так давно Кім Лі розповіла про плани на 2021 рік, зазначивши, що продовжить свою кар'єру діджея, вже працює над записом нових композицій і має намір більше часу приділити моделінгу і собі самій, щоб потурбуватися про своє здоров'я.

Новими кадрами дівчина також поділилася в Instagram кілька годин тому. Цього разу Лі перетворилася завдяки стильному білому платтю в грецькому стилі. При цьому дівчина не стала надягати бюстгальтер, засвітивши гідності крізь досить великі вирізи в своєму світлому вбранні.

Довгі темні локони Кім залишила розпущеним, а на обличчя завдала нюдовий макіяж без акценту на пухкі губи. Образ, що просуває природну красу і мінімалізм на перший план, тут же привернув шанувальників:

"Елегантний, стильний, сексуальний і вишуканий образ!; Так класно !!Так жарко; Енергія не має собі рівних і це ✨; Красиво😘; Приголомшливо 😍; Абсолютно новий рівень 💯; Захоплюючий наряд🙇; Залишайтеся благословенними, я бажаю, щоб ви знайшли своє Небо 🖤; Тягнеться до неба! @kimlee 😍❤️».

За словами фанатів, Лі любить експерименти, тому її фото стають з кожною фотосесією все більш розкутими і інтригуючими. Так, на одному з фото дівчина позувала в одному чорному комплекті білизни і одягла поверх нього сіточку-комбінезон, ідеально завершивши образ.

Вечірній макіяж з акцентом на червоні губи і розпущені темні локони доповнили «лук» Кім Лі, який прокоментували багато користувачів.

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