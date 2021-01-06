Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, снялась для модного глянца в небесно-чистом образе

Не так давно Ким Ли рассказала о планах на 2021 год, отметив, что продолжит свою карьеру диджея, уже работает над записью новых композиций и намерена больше времени уделить моделингу и себе самой, чтобы побеспокоиться о своем здоровье.

Новыми кадрами девушка также поделилась в Инстаграм несколько часов назад. В этот раз Ли преобразилась благодаря стильному белому платью в греческом стиле. При этом девушка не стала надевать бюстгальтер, засветив достоинства сквозь довольно большие вырезы в своем светлом наряде.

Длинные темные локоны Ким оставила распущенными, а на лицо нанесла нюдовый макияж без акцента на пухлые губы. Образ, продвигающий естественную красоту и минимализм на первый план, тут же привлек поклонников:

«Элегантный, стильный, сексуальный и изысканный образ!; Так классно !!Так жарко; Энергия не имеет себе равных и это ✨; Красиво😘; Потрясающе 😍 пленит своими размерами; Совершенно новый уровень 💯; Захватывающий наряд🙇; Оставайтесь благословенными, я желаю, чтобы вы нашли свое Небо 🖤; Тянется к небу! @kimlee 😍❤️».

По словам фанатов, Ли любит эксперименты, поэтому ее фото становятся с каждой фотосессией все более раскованными и интригующими. Так, на одном из фото девушка позировала в одном черном комплекте белья и надела поверх него сеточку-комбинезон, идеально завершив образ.

Вечерний макияж с акцентом на алые губы и распущенные темные локоны дополнили «лук» Ким Ли, который прокомментировали многие пользователи.

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