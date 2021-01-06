Прийомна дочка українського продюсера Олексія Потапенка Наташа Горова вразила розкішною фігурою, вмостившись на підлозі

Як розповідає Politeka, знімком знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Приголомшливий серіал " Королівський гамбіт". Ми подивилися його за 1 вечір, а крайню серію залишили на наступний ранок (мені здається з мого побуту слово «останній» вже вийшло). Наскільки сильно і красиво серіал розповідає про таку непримітної (для мене) грі, як шахи. Відразу після перегляду в моєму телефоні з'явився додаток з вивчення цієї гри. Основи вивчені, тепер практика», - йдеться в повідомленні.

При цьому, розповіла Горова, що поставила собі цього року важливу мету.

"Тактика, стратегія. Ще одна мета на 2021 рік - освоїти шахи. І звичайно розвивати себе. Не втомлюся повторювати, наскільки великий для мене 2021-рік Бика, мій рік 🙏 🏻 і я викладуся на всі 100%», - йдеться в тексті повідомлення.

Звернемо увагу, що на фотографії Горова позує в наряді без штанів, ефектно вмостившись на підлозі. Образ красуні доповнювали ефектні пасма, які дівчина вплела у волосся.

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