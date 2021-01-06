Прийомна дочка українського продюсера Олексія Потапенка Наташа Горова вразила розкішною фігурою, вмостившись на підлозі
Як розповідає Politeka, знімком знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Приголомшливий серіал " Королівський гамбіт". Ми подивилися його за 1 вечір, а крайню серію залишили на наступний ранок (мені здається з мого побуту слово «останній» вже вийшло). Наскільки сильно і красиво серіал розповідає про таку непримітної (для мене) грі, як шахи. Відразу після перегляду в моєму телефоні з'явився додаток з вивчення цієї гри. Основи вивчені, тепер практика», - йдеться в повідомленні.
При цьому, розповіла Горова, що поставила собі цього року важливу мету.
Трагедія з відомим актором підкосила чоловіка Наташі Корольової Тарзана, кадри прощання: "Світ стає іншим..."
Велелюбний Чапкіс поліз цілуватися до Булітко з "Дизель Шоу", кадри бурхливої вечірки: "на очах у Дікусара"
Анджеліна Джолі розбурхала образом у білій піжамі, засвітивши свої татуювання: "Краса і спокуса відразу"
"Цю втрату не передати словами": зупинилося серце іменитого українського коміка
Нова біда на "Укрзалізниці", поїзд з пасажирами спалахнув прямо на ходу: кадри і дані про постраждалих
"Тактика, стратегія. Ще одна мета на 2021 рік - освоїти шахи. І звичайно розвивати себе. Не втомлюся повторювати, наскільки великий для мене 2021-рік Бика, мій рік 🙏 🏻 і я викладуся на всі 100%», - йдеться в тексті повідомлення.
Звернемо увагу, що на фотографії Горова позує в наряді без штанів, ефектно вмостившись на підлозі. Образ красуні доповнювали ефектні пасма, які дівчина вплела у волосся.
Нагадавши, фігуриста дочка Потапа в тісному топі показала на камеру все і відразу
А ще Politeka писала, що фігуристи екс-дружина і дочка Потапа посвітили розпареними тілами в купальниках
Також Politeka повідомляла, що дочка Потапа в одному купальнику зігнулася заради пікантного кадру