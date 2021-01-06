Приемная дочь украинского продюсера Алексея Потапенко Наташа Горовая впечатлила роскошной фигурой, умостившись на полу
Как рассказывает Politeka, снимком знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Потрясающий сериал «Королевский Гамбит». Мы посмотрели его за 1 вечер, а крайнюю серию оставили на следующее утро (мне кажется из моего обихода слово «последний» уже вышло). Насколько сильно и красиво сериал рассказывает о такой непримечательной (для меня) игре, как шахматы. Сразу после просмотра в моем телефоне появилось приложение по изучению этой игры. Основы изучены, теперь практика», - говорится в сообщении.
При этом, рассказала Горовая, что поставила себе в этом году важную цель.
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«Тактика, стратегия. Еще одна цель на 2021 год - освоить шахматы. И конечно развивать себя. Не устану повторять, насколько велик для меня 2021 - год Быка, мой год 🙏🏻 и я выложусь на все 100%», - говорится в тексте сообщения.
Обратим внимание, что на фотографии Горовая позирует в наряде без штанов, эффектно умостившись на полу. Образ красотки дополняли эффектные пряди, которые девушка вплела в волосы.
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