В ході протестів біля Конгресу США загинули чотири людини

Одна людина загинула від вогнепального поранення, ще три, ймовірно, від отриманих травм.

Однією із загиблих при заворушеннях в будівлі Капітолію у Вашингтоні стала ветеран ВПС США Ешлі Беббітт. Саме вона намагалася зламати двері будівлі і була поранена силовиками, повідомляє телеканал Fox News.

Беббітт - високопоставлений співробітник Служби безпеки і прихильниця Трампа.

За інформацією поліції Вашингтона, крім Беббітт жертвами протесту стали ще три людини. Мер міста Мюріел Баузер продовжила режим НС на 15 днів — до дня інавгурації президента США.

За словами глави поліції Вашингтона Роберта Конті ," щонайменше 14 співробітників столичної поліції отримали поранення під час демонстрацій, у тому числі один офіцер, якого затягли в натовп".

Правоохоронці виявили шість одиниць вогнепальної зброї та дві саморобні бомби, а також холодильник з коктейлем Молотова.

Також у поліції зазначили, що 6 січня заарештували 52 людини, які брали участь у штурмі американського парламенту.

Сили спеціального призначення, Національна гвардія і поліція зачистили будівлю Капітолію від протестувальників, які увірвалися в будівлю.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що Конгрес відновить спільне засідання сьогодні ввечері, як тільки приміщення будуть "готові до використання".

Нагадаємо, в середу, 6 січня, учасники мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися в будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес якраз збирався оголосити результати виборів президента, перемогу на яких здобув Джо Байден.

Через цей штурм Байдена так і не оголосили президентом. Засідання було зірвано.

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