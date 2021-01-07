В ходе протестов у Конгресса США погибли четыре человека
Один человек погиб от огнестрельного ранения, еще три, вероятно, от полученых травм.
Одной из погибших при беспорядках в здании Капитолия в Вашингтоне оказалась ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Именно она пыталась взломать дверь здания и была ранена силовиками, сообщает телеканал Fox News.
Бэббитт — высокопоставленный сотрудник службы безопасности и сторонница Трампа.
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По информации полиции Вашингтона, помимо Бэббитт жертвами протеста стали ещё три человека. Мэр города Мюриел Баузер продлила режим ЧС на 15 дней — до дня инаугурации президента США.
По словам главы полиции Вашингтона Роберта Конти, "по меньшей мере 14 сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций, в том числе один офицер, которого затащили в толпу".
Правоохранители обнаружили шесть единиц огнестрельного оружия и две самодельные бомбы, а также холодильник с коктейлем Молотова.
Также в полиции отметили, что 6 января арестовали 52 человека, участвовавших в штурме американского парламента.
Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих, которые ворвались в здание.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс возобновит совместное заседание сегодня вечером, как только помещения будут "готовы к использованию".
Напомним, в среду, 6 января, участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.
Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.
Напомним, сторонники Путина взвыли из-за победы Байдена.
Как сообщала Politeka, Байден пообещал наказать Путина.
Также Politeka писала, что бабки Путина ополчились против выборов в США, видео.