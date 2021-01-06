Сторонники действующего президента США Дональда Трампа, которые собрались на многотысячный митинг, ворвались в здание Конгресса

Об этом сообщает Washington Post.

Так, часть митингующих сумела прорваться через ограждения у здания конгресса, где сейчас проходит заседание, посвященное итогам президентских выборов.

На опубликованных кадрах видно, как сотни людей опрокинули железные ограждения, прорвавшись к ступенькам возле здания. Правоохранители пытались остановить митингующих при помощи газовых баллончиков, но получилось это не очень эффективно.

В связи с этим сотни людей выводят из зданий, которые входят в комплекс строений Капитолийского холма. Это касается мемориального здания Библиотеки конгресса и здания, в котором размещаются офисные сообщения. Причиной стала информация о взрыве самодельного устройства.

Кроме того, внутри самого Конгресса уже начались первые драки: протестующие оттесняют полицейских вглубь здания, стараясь продвигаться дальше. Полиция пустила в ход дубинки.

BREAKING: revolution in process as Trump supporters break into the Capitol building, attacking police, breaking windows, and knocking down doors



Full anarchy at this “mostly peaceful” demonstration DC



The people have pushed through & are storming to main chambers pic.twitter.com/NW6VDDNBQw — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

Позже появились кадры, как протестующие, несмотря на призывы самого Трампа вести себя спокойно и в рамках закона, захватили зал Сената.

Из-за возникших беспорядков мэр Вашингтона Мюриэл Баузер решил ввести в городе комендантский час с 18:00 по местному времени, и до 06:00 утра завтрашнего дня.

Более того, появилась информация о том, что в результате возникших противостояний был застрелен человек. Его сейчас срочно госпитализируют.

Напомним, сторонники Путина взвыли из-за победы Байдена.

Как сообщала Politeka, Байден пообещал наказать Путина.

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