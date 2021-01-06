Сторонники действующего президента США Дональда Трампа, которые собрались на многотысячный митинг, ворвались в здание Конгресса
Об этом сообщает Washington Post.
Так, часть митингующих сумела прорваться через ограждения у здания конгресса, где сейчас проходит заседание, посвященное итогам президентских выборов.
На опубликованных кадрах видно, как сотни людей опрокинули железные ограждения, прорвавшись к ступенькам возле здания. Правоохранители пытались остановить митингующих при помощи газовых баллончиков, но получилось это не очень эффективно.
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В связи с этим сотни людей выводят из зданий, которые входят в комплекс строений Капитолийского холма. Это касается мемориального здания Библиотеки конгресса и здания, в котором размещаются офисные сообщения. Причиной стала информация о взрыве самодельного устройства.
Кроме того, внутри самого Конгресса уже начались первые драки: протестующие оттесняют полицейских вглубь здания, стараясь продвигаться дальше. Полиция пустила в ход дубинки.
Позже появились кадры, как протестующие, несмотря на призывы самого Трампа вести себя спокойно и в рамках закона, захватили зал Сената.
Из-за возникших беспорядков мэр Вашингтона Мюриэл Баузер решил ввести в городе комендантский час с 18:00 по местному времени, и до 06:00 утра завтрашнего дня.
Более того, появилась информация о том, что в результате возникших противостояний был застрелен человек. Его сейчас срочно госпитализируют.
Напомним, сторонники Путина взвыли из-за победы Байдена.
Как сообщала Politeka, Байден пообещал наказать Путина.
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